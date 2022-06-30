Панама, , 12:35 — REGNUM Правительство Панамы решило провести переговоры о закупке 380 000 доз вакцины Moderna для вакцинации детей в возрасте от пяти месяцев до пяти лет. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на заявление минздрава страны.

Флаг Панамы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На последнем заседании кабинета министров также было одобрено выделение более пяти млн долларов на закупку вакцины.

Власти Панамы отметили, что вакцина Moderna имеет преимущества с точки зрения логистики, условий хранения, стоимости и времени для достижения полной иммунизации.

Сообщается также, что в то время как Moderna рекомендуется для лиц в возрасте от шести месяцев до пяти лет, вакцина от американской фармацевтической компании Pfizer предназначена для возраста до четырех лет.

Отмечается, что для иммунизации детей препаратом Moderna требуется минимальный интервал в четыре недели после введения первой дозы, в то время как для препарата Pfizer этот период составляет 11 недель. При использовании Moderna ребенку требуется всего две дозы, и его можно считать полностью привитым через две недели после последней инъекции.