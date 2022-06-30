Панама, 30 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Правительство Панамы решило провести переговоры о закупке 380 000 доз вакцины Moderna для вакцинации детей в возрасте от пяти месяцев до пяти лет. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на заявление минздрава страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

На последнем заседании кабинета министров также было одобрено выделение более пяти млн долларов на закупку вакцины.

Власти Панамы отметили, что вакцина Moderna имеет преимущества с точки зрения логистики, условий хранения, стоимости и времени для достижения полной иммунизации.

Сообщается также, что в то время как Moderna рекомендуется для лиц в возрасте от шести месяцев до пяти лет, вакцина от американской фармацевтической компании Pfizer предназначена для возраста до четырех лет.

Отмечается, что для иммунизации детей препаратом Moderna требуется минимальный интервал в четыре недели после введения первой дозы, в то время как для препарата Pfizer этот период составляет 11 недель. При использовании Moderna ребенку требуется всего две дозы, и его можно считать полностью привитым через две недели после последней инъекции.