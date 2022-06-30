30 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Очередная неудача Пентагона с запуском гиперзвуковой ракеты свидетельствует о том, что у США отсутствует должная научная база. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 12:44 — REGNUM Известие о безуспешном испытании американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях спровоцировало массу комментариев в интернете. Люди много иронизировали: «Это вам не айфоны штамповать». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ой, какая незадача, да, американцы? До «Сармата» вам как до Луны пешком», — замечает Марина Иванова.

«Хомячки на Маска молились плохо», — смеётся Денис Васильев.

«Получается, из миллиардов долларов инвестиций можно только папье-маше гиперзвуковой ракеты слепить, если научной базы нет», — рассуждает Сергей Карнаухов.

«Они долго не могут сделать, главное, надо тщательнее охранять наши технологии от разведок демократического Запада», — предлагает Артём.

«С батута свои ракеты пусть попробуют запускать», — смеётся Максим.

«Даже запустить не могут, не говоря о скорости и управлении», — замечает «Фея».

«Перепутали гиперзвук с гиперсветом», — поддерживает Андрей.

Проект гиперзвуковой ракеты от DARPA и ВВС США Nasa. gov

«С гиперзвуком только у Путина получается», — соглашается Анатолий Панамский.

«Самое ужасное для свидомитов, что они не могут опровергнуть наличие гиперзвуковых ракет у России, поскольку уже получили этими ракетами по соплям», — считает Сергей Амплеев.

«Бедные Гавайи…», — иронизирует Илья Аникеев.

«Байдена пусть запустят, тот точно улетит», — предлагает Юлия.

«Ну не получается у них с ракетами, ну что тут сделаешь. Это вам не айфоны штамповать», — замечает Светлана.

«Радуют такие неудачи. Почаще и побОльше», — заметит Андрей Яковлев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Пентагон провалил испытания гиперзвуковой ракеты на Гавайях из-за проблемы при запуске, известили в Bloomberg. Попытка запуска была предпринята 29 июня.

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