Махачкала, 30 июня 2022, 12:34 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов дал десять дней главе Гунибского района Мудунгаджи Кадырову на решение проблем, мешающих туристам наслаждаться красотой туристических мест в этом муниципалитете. В частности, речь идет о известном ауле-призраке Гамсутле.
На отсутствие элементарных требований безопасности, а также чистоты и порядка в привлекательном для гостей месте обратила внимание в своем письме руководителю Дагестана одна из туристок — Ольга В. Отметив, что Гунибский район является популярным местом и у гостей, и у самих дагестанцев, глава республики поручил устранить недостатки, на которые указывает туристка, в течение десяти дней.
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