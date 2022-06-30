Махачкала, , 12:34 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов дал десять дней главе Гунибского района Мудунгаджи Кадырову на решение проблем, мешающих туристам наслаждаться красотой туристических мест в этом муниципалитете. В частности, речь идет о известном ауле-призраке Гамсутле.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

На отсутствие элементарных требований безопасности, а также чистоты и порядка в привлекательном для гостей месте обратила внимание в своем письме руководителю Дагестана одна из туристок — Ольга В. Отметив, что Гунибский район является популярным местом и у гостей, и у самих дагестанцев, глава республики поручил устранить недостатки, на которые указывает туристка, в течение десяти дней.

«Очень жаль, что одна из наших самых популярных достопримечательностей наряду с Салтинским водопадом, о котором я говорил несколько дней назад, оказалась настолько не готова к сезону. Хотя мы с муниципальным руководителем не раз говорили на эту тему. Быть главой такого района, как Гунибский — большая честь и ответственность. Жаль, не все это вовремя понимают. Главе муниципалитета Мудунгаджи Кадырову даю десять дней на исправление ситуации», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

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