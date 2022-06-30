Варшава, 30 июня 2022, 12:34 — REGNUM Возврата к акту Россия — НАТО не будет, считает министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

НАТО
НАТО
Александр Горбаруков, ИА REGNUM
«Позиция польского правительства тут однозначная. Но случаются голоса, которые считают, что этот акт стоит отложить в какой-то ящик, заморозить, чтобы, когда ситуация в России значительно изменится, возможно было вернуться к этой концепции», — сказал он журналистам.

По его словам, позиция Польши такова, что «этот акт никак не действует и тем самым нет смысла его архивировать».

Напомним, Основополагающий акт Россия — НАТО был подписан в 1997 году. В документе сказано, что Россия и НАТО не намерены рассматривать друг друга как противников. В соответствии с документом, военный альянс взял на себя обязательство не размещать на постоянной основе дополнительные существенные боевые силы на территории стран, входящих в НАТО, а Россия обязалась сдерживаться в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе.