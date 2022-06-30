Варшава, , 12:34 — REGNUM Возврата к акту Россия — НАТО не будет, считает министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

НАТО Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Позиция польского правительства тут однозначная. Но случаются голоса, которые считают, что этот акт стоит отложить в какой-то ящик, заморозить, чтобы, когда ситуация в России значительно изменится, возможно было вернуться к этой концепции», — сказал он журналистам.

По его словам, позиция Польши такова, что «этот акт никак не действует и тем самым нет смысла его архивировать».

Напомним, Основополагающий акт Россия — НАТО был подписан в 1997 году. В документе сказано, что Россия и НАТО не намерены рассматривать друг друга как противников. В соответствии с документом, военный альянс взял на себя обязательство не размещать на постоянной основе дополнительные существенные боевые силы на территории стран, входящих в НАТО, а Россия обязалась сдерживаться в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе.