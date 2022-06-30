Сухобузимский район, Красноярский край, , 12:33 — REGNUM В Сухобузимском районе Красноярского края зафиксировали загрязнение реки. Причиной стала работа золотопромышленников, сообщили ИА REGNUM 30 июня в краевом министерстве экологии и рационального природопользования.

Загрязнённая река в Красноярском крае Пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края

Речь идёт о реке Большая Кузеева. Загрязнение выявили инспекторы минэкологии. Нарушение зафиксировали с помощью беспилотного летательного аппарата.

Специалисты увидели, как из отстойника одного из золотопромышленных предприятий в реку попадает загрязнённая вода. Из-за этого река меняет цвет и становится мутной.

Точные координаты места установлены. В ближайшее время материалы передадут в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру.

Напомним, ранее авиаобследование водных объектов, на которых работают предприятия по добыче россыпного золота, прошло в Каратузском районе края. Нарушения были зафиксированы на берегах реки Большой Тюхтет и левого притока реки Амыл. Установлено, что предприятия сбрасывали сточные воды в водоёмы. Проводится проверка.

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