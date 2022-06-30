Сари-Пуль, Афганистан, , 12:50 — REGNUM Двум беременным женщинам, бежавшим из уезда Балхаб афганской провинции Сарипуль из-за столкновений, пришлось рожать в горах. Об этом сообщает агентство «Шафакна Афганистан».

Горы Афганистана koldo

Женщины были среди людей, покинувших уезд. Новорождённые живы и здоровы, но из-за холодов и матери, и младенцы находятся в «тяжёлых» условиях.

После наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Балхаб десятки семей бежали в горы. На видеозаписи, отправленной в газету Daily News, видны бесприютные беженцы на склонах гор.

Ранее источники сообщили изданию, что около 1200 семей бежали из Балхаба в уезд Якавланг провинции Бамиан.

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Утверждается, что радикалы убивают мирных жителей в Балхабе. Как сообщало ИА REGNUM, это заявление вызвало обеспокоенность ООН и правозащитных организаций. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают наличие жертв среди гражданского населения в Балхабе.

Недавно местные источники сообщили, что радикалы потребовали сдачи 20 единиц оружия из каждой кишлака, а также по 500 афгани с каждого дома. Они выдвинули эти требования на встрече со старейшинами кишлаков, которая прошла 29 июня в административном центре уезда Балхаб.

По словам источника, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) унижали и оскорбляли местных старейшин и говорили им, что каждый кишлак должен сдать по 20 единиц оружия. Также каждый дом должен отдать по 500 афгани единовременно, и сдавать по две буханки хлеба каждые сутки.

Старейшин предупредили, что любой, кто не подчинится приказу, будет наказан.

В Балхабе произошли столкновения с маулави Мехди Муджахидом, мятежным хазарейским командиром группировки. Несмотря на попытки обеих сторон вести переговоры, эти усилия не увенчались успехом, и в конце концов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление.