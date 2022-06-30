София, 30 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев предоставит мандат на формирование нового правительства страны не позднее 1 июля текущего года. Об этом 30 июня со ссылкой на пресс-службу Радева сообщает БТВ.

President of Bulgaria Office Президент Болгарии Румен Радев

По словам главы болгарского государства, соответствующее полномочия будут переданы представителю крупнейшей партии в народном собрании (парламенте) Болгарии — «Продолжаем перемены».

«Нет никаких сомнений, что в ближайшее время в нашей стране будет сформирован эффективный кабмин», — резюмировал Радев.

При этом независимые аналитики напоминают, что номинально «Продолжаем перемены» находится под полным контролем экс-премьера Болгарии Кирила Петкова, которому ранее парламент вынес вотум недоверия.