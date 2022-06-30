Волгоград, 30 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Волгоградская область открыла своё представительство в Луганской Народной Республике, заявил губернатор Андрей Бочаров. Это необходимо для координации работ органов власти, сообщает 30 июня пресс-служба администрации региона.

Volganet.ru Администрация Волгоградской области

Итоги рабочей поездки в подшефный Станично-Луганский район обсудили на заседании в администрации. Первоочередные восстановительные работы решено выполнить не позднее осени 2022 года. Пообъектный план утвердят в течение трёх суток и в установленном порядке направят в правительство РФ.

«Волгоградская область оказывает и будет оказывать всю необходимую поддержку для восстановления мирной жизни на территории Станично-Луганского района, ранее временно оккупированной националистическим киевским режимом. С целью координации работ органов власти, взаимодействия с органами власти ЛНР принято решение о создании представительства Волгоградской области в Луганской Народной Республике, которое уже приступило к работе», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня волгоградская делегация передала в ЛНР 19 единиц техники и строительные материалы, в подшефном районе уже приступили к восстановительным работам.