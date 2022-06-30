Луганск, 30 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В ходе боевых действий киевские боевики предпринимают попытки по «обезличиванию» погибших солдат и иностранных наёмников, воюющих на стороне Киева, забирая у мёртвых документы. Об этом 30 июня рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

«Практика не изменилась, они (ВСУ — ред.) пытаются эвакуироваться сами, тела своих боевых товарищей они бросают и никак абсолютно не эвакуируют. Единственное, что они делают — обезличивают трупы, забирая у них документы», — приводит его комментарий по поводу отхода из Лисичанска украинских войск РИА Новости.

При этом ранее Марочко рассказал, что ВСУ получили запоздалый приказ выйти из Лисичанска и уточнил, что большая часть путей для этого находится под контролем НМ ЛНР и подразделений Вооружённых сил РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская авиация сбила два украинских штурмовика Су-25 над Днепропетровской и Херсонской областями.