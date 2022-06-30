Москва, 30 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на повышение открытости функционирования государственных органов власти, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Это понятно, удобно и технологично», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Устанавливается обязанность для органов власти и организаций по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности. Вводятся дополнительные требования к их сайтам.

Таким образом, органы власти и подведомственные организации будут обязаны создавать официальные паблики в соцсетях.

Устанавливается, что официальные сайты и официальные страницы взаимодействуют с порталом «Госуслуги» в порядке и в соответствии с требованиями, которые утверждаются правительством РФ.