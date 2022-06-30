Свердловская область, 30 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Свердловской области руководителя одной из охранных организаций наказали за незаключение с работниками трудовых договоров. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Нарушения выявила Егоршинская транспортная прокуратура. Оказалось, что в ряде случаев договоров с работниками не имелось.

За несоблюдение требований трудового законодательства главу компании оштрафовали на 10 тыс. рублей. Нарушения к настоящему времени устранены.