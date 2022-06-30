София, 30 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев выразил свое недоумение в связи с решением части болгарского кабинета министров о высылке на родину десятков российских дипломатов. Об этом 30 июня сообщает софийская информационная служба News. bg.

Rumenradev.org Румен Радев

По словам Радева, соответствующее постановление «должно приниматься представителями всех высших структур власти Болгарии».

«Этого не произошло, и решение было принято командой бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, — констатировал, в частности, он. — Я искренне надеюсь на обоснованность и законность подобных действий».

Напомним, 28 июня экс-глава правительства Болгарии Кирил Петков объявил о высылке из страны 70 сотрудников посольства и консульских учреждений в Софии, Варне и других болгарских городах. По некоторым данным, российских дипломатов обвинили в «шпионаже».