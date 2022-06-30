Вологда, , 12:28 — REGNUM В Вологодской области сел на мель сухогруз «Кузьма Минин», сообщает издание «Звезда».

Сухогруз The Photographer

ЧП произошло на 585 километре Волго-Балтийского водного пути. По предварительной информации, сухогруз гружен щебнем. Экипаж судна, равно как и перевозимые грузы не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологодские власти заявили, что делают ставку на развитие речных грузоперевозок. В условиях санкционного давления и кризиса череповецкий порт может стать связующим звеном в цепи торговых отношений региона.