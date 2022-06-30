Кишинёв, , 12:27 — REGNUM Экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон, находясь на домашнем аресте, стал больше читать. Об этом он 29 июня сообщил журналистам, когда прибыл в Апелляционную палату Кишинёва.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Занимаюсь спортом, стал больше читать книги на английском, на французском. Рекомендую читать больше биографий известных людей. Например, Цезаря, того же Отто фон Бисмарка, того же [Иосифа] Сталина», — сказал Додон.

На вопрос о том, кто автор постов в соцсетях на его аккаунтах, политик сообщил, что пишет сам, хотя в ряде случаев ему помогают коллеги, когда нужно разбираться в юридических аспектах.

Додон в последних публикациях призывает оппозиционные силы объединиться, чтобы «скинуть» действующую власть, которая, по его мнению, проводит губительную политику для страны.

Напомним, 26 мая суд в Кишинёве постановил отправить Додона под домашний арест. Экс-президента обвиняют в «коррупции», «измене родине» и «незаконном обогащении». Его жене Галине Додон в июне предъявили подозрение в соучастии в «незаконном обогащении».