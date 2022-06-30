Кишинёв, 30 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон, находясь на домашнем аресте, стал больше читать. Об этом он 29 июня сообщил журналистам, когда прибыл в Апелляционную палату Кишинёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Занимаюсь спортом, стал больше читать книги на английском, на французском. Рекомендую читать больше биографий известных людей. Например, Цезаря, того же Отто фон Бисмарка, того же [Иосифа] Сталина», — сказал Додон.

На вопрос о том, кто автор постов в соцсетях на его аккаунтах, политик сообщил, что пишет сам, хотя в ряде случаев ему помогают коллеги, когда нужно разбираться в юридических аспектах.

Додон в последних публикациях призывает оппозиционные силы объединиться, чтобы «скинуть» действующую власть, которая, по его мнению, проводит губительную политику для страны.

Напомним, 26 мая суд в Кишинёве постановил отправить Додона под домашний арест. Экс-президента обвиняют в «коррупции», «измене родине» и «незаконном обогащении». Его жене Галине Додон в июне предъявили подозрение в соучастии в «незаконном обогащении».