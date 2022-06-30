Москва, , 12:27 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о возможности зеркального ответа на цензуру российских СМИ за рубежом, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Устанавливается механизм введения запрета на распространение на территории России иностранных средств массовой информации в качестве ответной меры в случае запрета распространения российского средства массовой информации на территории иностранного государства, введенного соответствующим иностранным государством.

Также уточняется порядок признания регистрации СМИ недействительной, устанавливаются случаи лишения аккредитации журналистов и зарубежных корреспондентов.

Ряд норм касаются и российских СМИ. Прописывается возможность не только отбирать лицензию, но и приостанавливать работу СМИ на срок до шести месяцев, например, за фейки, причем на то же время приостанавливается и аккредитация журналистов конкретного СМИ.

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