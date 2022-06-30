Москва, 30 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о возможности зеркального ответа на цензуру российских СМИ за рубежом, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Устанавливается механизм введения запрета на распространение на территории России иностранных средств массовой информации в качестве ответной меры в случае запрета распространения российского средства массовой информации на территории иностранного государства, введенного соответствующим иностранным государством.

Также уточняется порядок признания регистрации СМИ недействительной, устанавливаются случаи лишения аккредитации журналистов и зарубежных корреспондентов.

Ряд норм касаются и российских СМИ. Прописывается возможность не только отбирать лицензию, но и приостанавливать работу СМИ на срок до шести месяцев, например, за фейки, причем на то же время приостанавливается и аккредитация журналистов конкретного СМИ.