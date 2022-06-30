Санкт-Петербург, 30 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Петербурге за прошедшие сутки выявили 246 случаев заражения коронавирусом (+5 к показателю предыдущих суток), сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе. За сутки от COVID-19 в городе скончались шесть человек (-3). Выписаны по выздоровлению за сутки 242 человека (-58).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в стационары Санкт-Петербурга госпитализировали 86 пациентов с ковидным диагнозом, что на четыре человека больше, чем сутками ранее.

На лечении ковида в медицинских учреждениях Петербурга находятся 878 больных (-26). В реанимации лежат 125 пациентов (+5), к аппаратам ИВЛ подключены 26 человек. Из стационаров выписали по выздоровлению за сутки 98 человек петербуржца (+25).

На амбулаторном лечении от ковида находятся 1369 больных. Их число за сутки сократилось на 20 человек.