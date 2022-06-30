Донецк, 30 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике получил ранение подросток 2010 года рождения, сообщили 30 июня в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Происшествие случилось в городе Ясиноватая на улице Октябрьской. При обстреле со стороны украинских войск пострадал подросток 2010 года рождения. Сейчас ему оказывается помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько населённых пунктов ДНР обстреляли с утра украинские боевики.