Москва, 30 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Став начальником, каждый восьмой работающий житель России (13%) уволил бы своих коллег — «бездельников, любимчиков и подхалимов». Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Phil Whitehouse Работа в офисе

12% опрошенных, оказавшись в кресле руководителя, приняли бы меры к усилению дисциплины на рабочих местах. 10% начали бы с приятного: — повысили заработную плату своим подчиненным.

Увеличили бы компенсационный пакет (ввели оплату полисов ДМС, фитнеса, путевок, оздоровительных лагерей для детей сотрудников и т.д.) и внедрили бы систему материальной мотивации за хорошие результаты в работе по 7%.

Ввели бы систему отчетности и регулярные планерки по 6%. Организовали бы аттестацию и обучение персонала 4%, сделали ремонт и закупили оборудование 4%. Внедрили систему штрафов за опоздания, брак и прогулы, став начальником, 3% граждан.

Опрос проведён 25–28 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 370 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (47%) хотели бы иметь строгого начальника.

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