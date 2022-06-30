Москва, , 12:26 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий снизить платежи операторов наружной рекламы за ее размещение на государственных или муниципальных землях, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Документ был подготовлен правительством для нивелирования последствий ограничительных мер со стороны недружественных стран в отношении России.

В нем устанавливаются особенности исполнения в 2022 и 2023 годах договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности или госсобственность на которые не разграничена.

В частности, правительство, органы региональной власти и местного самоуправления получают право определять случаи отсрочки платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и случаи установления в 2022 году понижающего коэффициента до 50% к плате по таким договорам, который не может устанавливаться на срок более года.

Кроме того, станет возможным продление на год срока действия договоров и разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций без проведения торгов.

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