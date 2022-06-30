Москва, 30 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий снизить платежи операторов наружной рекламы за ее размещение на государственных или муниципальных землях, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Документ был подготовлен правительством для нивелирования последствий ограничительных мер со стороны недружественных стран в отношении России.

В нем устанавливаются особенности исполнения в 2022 и 2023 годах договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности или госсобственность на которые не разграничена.

В частности, правительство, органы региональной власти и местного самоуправления получают право определять случаи отсрочки платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и случаи установления в 2022 году понижающего коэффициента до 50% к плате по таким договорам, который не может устанавливаться на срок более года.

Кроме того, станет возможным продление на год срока действия договоров и разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций без проведения торгов.