Салехард, , 16:23 — REGNUM Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов прокомментировал реконструкцию аэропорта Новый Уренгой, модернизацию которого должны закончить в 2022 году. Об этом сообщает NUR24.

Дмитрий Артюхов Yanao.ru

«Этот аэропорт — один из ключевых объектов не только для Нового Уренгоя, но и для Тарко-Сале и Губкинского: половина округа завязана на него, и потому мы все его очень ждем. Мы решили его развивать в формате концессии и это решение показало свою эффективность. Несмотря на COVID-19 и санкции, мы соблюдаем сроки. Проблемы есть, как и на всяком крупном объекте, но все они решаемые. Сегодня обсуждали выполнение объекта строго в обозначенные сроки (до конца года). Есть несколько моментов, которые могут добавить считанные недели или месяцы, но, в целом, все идет по плану. В итоге мы получим лучший аэропорт российской Арктики. Осталось подождать совсем недолго», — подвел итог глава региона.

Реконструкция аэропорта Новый Уренгой должна приблизить воздушную гавань к международным стандартам с пассажиропотоком до 1,45 млн пассажиров в год. Это первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что согласно договору, срок сдачи объектов — четвёртый квартал 2022 года.

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