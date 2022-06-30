Улан-Удэ, 30 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 29 пациентов. Всего за время пандемии, таким образом, коронавирус победили 134 028 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 137 246. За сутки выявлено 19 новых носителей коронавируса.

Скончались от COVID-19 в республике к 30 июня 3035 пациентов. Вакцинацию прошли 641 988 жителей.