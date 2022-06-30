Краснодар, 30 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Краснодара планируется увеличить на пять рублей — до 35 рублей за поездку. Соответствующий проект постановления главы Краснодара опубликован на сайте администрации региона.

Krd.ru Краснодарский трамвай

« Установить для муниципального унитарного предприятия «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» муниципального образования город Краснодар тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар в размере 35 рублей за одну поездку пассажира, провоз одного места багажа», — говорится в проекте документа.

Дата планируемого повышения тарифа на проезд пока не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос повышения тарифа на проезд в муниципальном общественном транспорте Краснодара обсуждается с марта 2022 года. Необходимость увеличения тарифа, который пока составляет 30 рублей за поездку, аргументируют сокращением пассажиропотока и нехваткой кадров из-за низкого уровня заработной платы. Добавим, что в последний раз плату за проезд в Краснодаре увеличивали в мае 2021 года, на два рубля.