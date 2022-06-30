Стоимость проезда в Краснодаре вырастет на пять рублей
Краснодар, 30 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Краснодара планируется увеличить на пять рублей — до 35 рублей за поездку. Соответствующий проект постановления главы Краснодара опубликован на сайте администрации региона.
Дата планируемого повышения тарифа на проезд пока не называется.
Как сообщало ИА REGNUM, вопрос повышения тарифа на проезд в муниципальном общественном транспорте Краснодара обсуждается с марта 2022 года. Необходимость увеличения тарифа, который пока составляет 30 рублей за поездку, аргументируют сокращением пассажиропотока и нехваткой кадров из-за низкого уровня заработной платы. Добавим, что в последний раз плату за проезд в Краснодаре увеличивали в мае 2021 года, на два рубля.