Каракас, 30 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о возобновлении учебной деятельности с 30 июня на всей территории страны после прохождения спрогнозированного тропического циклона. Об этом он заявил в телефонном интервью телеканалу Venezolana de Televisión.

Фавелы. Каракас, Венесуэла

«В этот час природное явление покидает нашу страну, дожди были небольшими, и в северной прибрежной зоне все под контролем», — сказал Мадуро.

Глава государства сообщил, что зарегистрированные в стране дожди были от легких до умеренных, а стихия начинает удаляться от территории страны, смещаясь на запад со скоростью 33 километра в час, при устойчивом ветре 65 километров в час.

Мадуро отметил работу органов безопасности и гражданской обороны, Боливарианских национальных вооруженных сил, региональных и муниципальных властей в ходе развертывания сил и средств для обеспечения защиты населения: «Нам повезло, но необходимо продолжать формировать культуру профилактики перед лицом циклонов и природных явлений».

Глава государства также сообщил, что национальная исполнительная власть находится в постоянном контакте с губернаторами нескольких штатов, где могут выпасть новые осадки, чтобы справиться с любыми непредвиденными ситуациями, вызванными разливом рек и перекрытием дорог.