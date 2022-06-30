Омск, 30 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 208 755. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июня в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 203 619 человек. За сутки выздоровели 28 пациентов, госпитализация потребовалась 37 заболевшим (29 июня — 33).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в Омской области было подтверждено 37 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 43 человека.