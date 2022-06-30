Челябинск, 30 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Челябинской области жительнице Верхнего Уфалея предъявили обвинение легализации более 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ранее судимая гражданка 1983 года рождения является фигуранткой дела об участии в незаконном обороте наркотиков. В феврале её поймали после того, как она разместила свой товар в 22 тайниках. А в её квартире нашли ещё наркотики и оборудование для фасовки.

Сейчас даме грозит 20 лет колонии. Суда она ждёт в СИЗО.