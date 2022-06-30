Тюмень, , 12:20 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 22 выздоровевших и пятеро госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 30 июня коронавирус выявили у 18 тюменцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 30 июня коронавирус выявили у 192 117 человек, выздоровели 187 555 пациентов, скончались 4337 (ни одного человека за сутки).

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