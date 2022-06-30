Махачкала, 30 июня 2022, 12:20 — REGNUM В Дагестане в целях улучшения ситуации в системе доставки, перераспределения и получения различных грузов будут созданы два оптово-логистических центра. Один из них построят в Дербентском районе, другой — в Новолакском. Об этом сообщил 30 июня в ходе заседания 13-й сессии Народного собрания региона руководитель республики Сергей Меликов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе VI Каспийского саммита заявил о важности улучшения транспортно-логистической архитектуры региона Каспийского моря. В первую очередь «речь идёт о выстраивании международного транспортного коридора Север—Юг», отметил Путин.
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