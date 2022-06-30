Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM Рестораны японской кухни в Екатеринбурге оказались на грани закрытия. Причиной стало значительное повышение цен на элитные сорта красной рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе «Сушкоф и Дель Песто»

Роллы

Главные поставщики лосося и форели — Чили и Форельские острова прекратили поставки в Россию после начала спецоперации на Украине. Рыбу выращивают и в Мурманске, однако местные фермы также были вынуждены повысить цены на продукцию из-за сложности закупки корма для мальков за границей.

В течение года рост цен на рыбу составил 213 процентов. В частности, теперь за килограмм лосося рестораторы вынуждены платить 1,8 тысячи рублей вместо 855 рублей. Отмечается, что возможен новый рост цен из-за ухода мурманских ферм на карантин в августе.

Владельцы ресторанов написали открытое письмо в УФАС. Они просят службу сдержать рост цен и помочь мурманским фермам выстроить логистику для поставок. А также рассмотреть возможность льгот и компенсаций для компаний.