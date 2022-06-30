Москва, 30 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. ГИБДД планирует до конца текущего года внедрить электронное водительское удостоверение, сообщил 30 июня начальник Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

Водительское удостоверение

«В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России предложило лишать водителей прав при наличии у них ряда заболеваний. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Читайте также: В России водителей предложили лишать прав из-за ухудшения здоровья