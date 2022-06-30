Тель-Авив, Израиль, 30 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. 30 июня израильские законодатели распустили парламент, из-за чего стране предстоят уже пятые выборы менее чем за четыре года, а министр иностранных дел Яир Лапид займет пост временно исполняющего обязанности премьер-министра, сообщает France-Presse.

Mfa.gov.il Яир Лапид

Законопроект об окончательном роспуске, принятый единогласно, положил конец годичному премьерству Нафтали Бенета, который возглавлял коалицию восьми партий, причем коалиция впервые в истории Израиля была поддержана арабской партией.

После голосования Лапид и Бенет сразу же поменялись местами в парламенте, а соратники по центристской партии «Еш Атид» обняли Лапида.

Вечером 29 июня Бенет заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах, назначенных на 1 ноября.

Либер оппозиции и бывший премьер Биньямин Нетаньяху намерен побороться за власть и пообещал, что его альянс правых, ультранационалистов и ультраортодоксов победит на предстоящих выборах, однако опросы общественного мнения показывают, что ему будет трудно собрать парламентское большинство.

Церемония передачи полномочий от Бенета Лапиду состоится 30 июня, сообщила канцелярия премьер-министра.

Уходящий премьер также передаст руководство своей религиозно-националистической партии «Ямина» своему давнему политическому союзнику, министру внутренних дел Аелет Шакед.