* запрещённая в России организация

Москва, , 12:19 — REGNUM Обмены пленных боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идут, однако происходят после тщательной работы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Обмены идут, но по всем участникам батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведутся следственные мероприятия, по каждому, кто в чем замешан, чем занимался и только исключительно. когда тяжело ранен или в случае, когда ранен и дальше не будет участвовать в боевых действиях, такие решения принимается. Во всяком случае информация такая из источников, которым можно доверять», — сказал Володин, отвечая на замечание депутата Госдумы от КПРФ Сергея Обухова.

Володин также рассказал о работе депутатов Госдумы по возвращению пленных российских участников спецоперации.

Ранее спикер Госдумы Володин поручил подготовить протокольное поручение для введения запрета обмена сдавшихся нацистов.

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