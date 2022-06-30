Сыктывкар, 30 июня 2022, 12:18 — REGNUM Жители Коми отправили гуманитарную помощь для луганского города Ровеньки, сообщает правительство республики Коми.
«Сегодня уехали два большегруза со стройматериалами, продуктами питания, бытовой техникой, товарами первой необходимости и книгами с произведениями русских классиков. Всё это распределят по социально-реабилитационным центрам, школам и библиотекам», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, архангельские пекари отправят защитникам Донбасса пряники и баранки.