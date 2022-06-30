Сыктывкар, 30 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Жители Коми отправили гуманитарную помощь для луганского города Ровеньки, сообщает правительство республики Коми.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гуманитарная помощь для Донбасса

«Сегодня уехали два большегруза со стройматериалами, продуктами питания, бытовой техникой, товарами первой необходимости и книгами с произведениями русских классиков. Всё это распределят по социально-реабилитационным центрам, школам и библиотекам», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские пекари отправят защитникам Донбасса пряники и баранки.