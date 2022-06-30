Тирасполь, , 12:18 — REGNUM Силовики в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) смогли предотвратить теракт, посадив на землю беспилотник, на котором была закреплена взрывчатка. Об этом 30 июня в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава МИД (ПМР) Виталий Игнатьев.

Дрон

Он сообщил подробности расследования попытки теракта 3 мая. Ночью на территорию республики залетел беспилотник, к которому было прикреплено два килограмма взрывчатки и пять литров зажигательной смеси.

«Мы знаем, кто готовил, какой был путь этого дрона, кто занимается такого рода действиями. Следы ведут к Яворовскому полигону на Западной Украине», — сказал министр.

Напомним, в апреле в Приднестровье с помощью БПЛА были совершены два взрыва на территории воинской части. Неизвестные также обстреляли из гранатомётов здание министерства госбезопасности и подорвали две радиоантенны в посёлке Маяк. 5 июня на территории воинской части приднестровских миротворцев во дрон сбросил два взрывных устройства. Во всех этих случаях есть подтверждения о причастности украинской стороны.

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