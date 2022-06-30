Буэнос-Айрес, 30 июня, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Латинская Америка, объединившись, может двигаться вперед и сесть за стол переговоров с другими державами мира, чтобы потребовать, чтобы они прислушались к ней. Об этом заявил в интервью телеканалу C5N президент Аргентины Альберто Фернандес.

Twitter.com/alferdez Президент Аргентины Альберто Фернандес

По его словам, регион меняется уже сегодня, что отражено в избрании Луиса Арсе в Боливии, Габриэля Борича в Чили, Педро Кастильо в Перу и Густаво Петро в Колумбии.

Он отметил, что в случае, если Луис Инасиу Лула да Силва победит в Бразилии, чего он желает, «мы укрепим наше единство».

С другой стороны, Фернандес сообщил, что отклонил просьбу нынешнего президента этой страны Жаира Болсонару о посредничестве с правительством Боливии и предоставлении убежища Жанин Аньес, заключенной в тюрьму за нарушение конституционного порядка и за ее роль в репрессиях во время государственного переворота против Эво Моралеса в 2019 году.

Аргентинский лидер также осудил политику США в отношении Латинской Америки и продолжение блокады, введённой Вашингтоном против Кубы и Венесуэлы.