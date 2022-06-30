Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Саму суть глобальной правовой системы ставят под сомнение вводимые Западом санкции, игнорирование им суверенитета и разрушение договоров по стратегической стабильности. Об этом говорится в обнародованном 29 июня приветствии президента России Владимира Путина по случаю открытия десятого Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Владимир Путин Kremlin.ru

Как указал глава Российского государства, основная тема ПМЮФ — «Остаться в праве» — на сегодняшний день является особо актуальной.

«Применение нелегитимных санкций, игнорирование фундаментальных принципов уважения к суверенитету государств и невмешательства в их внутренние дела, разрушение договоров в сфере стратегической стабильности не только наносят урон отношениям между странами и народами, но и ставят под сомнение саму суть глобальной правовой системы», — отметил он в своём приветствии.

Также Путин указал, что Россия, являющаяся одной из ведущих в мире держав, неизменно отстаивает принцип верховенства закона.

«Считаем это базовым условием выстраивания справедливого многополярного миропорядка, основанного на равноправном взаимодействии в политической сфере, в области безопасности, в экономике, науке, культуре, спорте», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее митрополит Клинский Леонид заявил, что западные страны могут «отменить» только самих себя, а не русскую культуру, Русскую православную церковь (РПЦ) или Россию.