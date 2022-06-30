* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:24 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается обмануть мировое сообщество и афганский народ уловкой, называемой «Собрание улемов» или «Джирга». Об этом говорится в заявлении Фронта Национального сопротивления Афганистана.

Кабул (сс) Masoud Akbari

Фронт сопротивления заявляет, что группировка выказывала звериную жестокость и совершала преступления с момента своего появления. Вновь захватив Кабул, её члены ввели беспрецедентные ограничения, особенно для женщин.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввергли Афганистан в изоляцию и настолько усложнили жизнь людям, что большинство из них пытается покинуть страну.

«В такой ситуации эта группировка пытается обмануть мировое сообщество и народ с помощью уловки под названием «Собрание улемов» или «Джирга» и претендовать на получение легитимности посредством таких отвлекающих шоу», — указано в заявлении.

Народ Афганистана и международное сообщество знают, что обретение власти незаконными средствами, против согласия народа не может быть подтверждено устаревшими и непопулярными методами, подчеркнули авторы заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня «Собрание улемов» начало работу в зале Лойя джирги в Кабуле.

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