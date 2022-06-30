30 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Шаповалова, , 12:36 — REGNUM Новая банкрота Центробанка РФ номиналом 100 рублей, посвящённая Москве, стала поводом для массового обсуждения в интернете. Люди говорят, что новый дизайн получился красивым, а вот сама купюра — бесполезна. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Банкнота Банка России номиналом 100 рублей выпуска 2022 года Центральный банк Российской Федерации

«Изображение московских достопримечательностей на купюре, на которую даже пакет нормального молока не купишь. Как символично», — иронизирует Артём.

«Пачка риса», — отмечает Михаил Мешков.

«Писали бы сразу: один рубль», — предлагает Вячеслав Щинов.

«Их надо убирать из оборота, а не обновлять. Что на них купишь?!» — поддерживает Светлана.

«Лучше бы 500 и 200 напечатали. 100-рублевки нынче стали мелочью. Зачем на их выпуск тратиться?» — соглашается Марина Игнатова.

«Нужно доллар по 36 копеек», — отметила Наталья Кас.

«Мне нравится новая банкнота, она соответствует новому дизайну и стала очень красивой, к тому же там память о наших воинах победителях», — поделился Корнелий Кимельчук.

Банкнота номиналом 100 рублей выпуска 2022 года (оборотная сторона) Центральный банк Российской Федерации

«Современненько и стильно», — считает Анна Суворова.

«Прикольный цвет. Типа золотые 100 рублей», — поддерживает Евгений Рухлев.

«Европейские деньги напоминает. Зачем нам это?» — спрашивает Максим Канаев.

«Ржевский мемориал надо изображать на самой крупной купюре — очень большая цена заплачена», — предлагает Дмитрий Гороховец.

«На пятисотенной будет Херсон или Мариуполь. На тысячной Одесса, а на пятитысячной Киев», — считает Денис Серебряков.

«Кто-то еще пользуется наличными деньгами? Я их уже пару лет в руках не держал», — поделился Илья.

«Больше цвета и меньше индивидуальности — уж слишком стало на евро похоже… А может это подготовка ЦБ к поглощению еврозоны?» — спрашивает Алексей.

«В любом случае сейчас очень достойно идет работа по укреплению рубля, неудивительно, что спокойно можем новые купюры выпускать», — считает Лев Мизгирёв.

«Мир избавляется от зеленых дохлых президентов!» — отметил Вячеслав Гусар.

«Вот все же у нас рубль круто сейчас доллару показывает его место, да еще и купюрка красивая…» — отметил Даниил Мартяшков.

«Да уже можно было снять её с обращения — нецелесообразно печатать распространять купюры с таким низким номиналом. Тем более учитывая то, как цены взлетели за последние несколько месяцев. Это сейчас вообще ничто. Кроме того, актуальность налички с каждым годом неуклонно снижается — в ней сейчас нет той надобности, которая была раньше, тем более в мелкой.

Эту купюру надо в качестве сувенира туристам продавать, так от нее больше толку будет», — предлагает Алексей Наумов.

Как сообщало ИА REGNUM, на лицевой стороне новой банкноты Центробанка изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Обновленая модернизированная банкнота номиналом 100 рублей выпускается в обращение Центральным банком России с 30 июня 2022 года.

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