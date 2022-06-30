Светлана Шаповалова, 30 июня 2022, 12:36 — REGNUM Новая банкрота Центробанка РФ номиналом 100 рублей, посвящённая Москве, стала поводом для массового обсуждения в интернете. Люди говорят, что новый дизайн получился красивым, а вот сама купюра — бесполезна. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«Изображение московских достопримечательностей на купюре, на которую даже пакет нормального молока не купишь. Как символично», — иронизирует Артём.
«Пачка риса», — отмечает Михаил Мешков.
«Писали бы сразу: один рубль», — предлагает Вячеслав Щинов.
«Их надо убирать из оборота, а не обновлять. Что на них купишь?!» — поддерживает Светлана.
«Лучше бы 500 и 200 напечатали. 100-рублевки нынче стали мелочью. Зачем на их выпуск тратиться?» — соглашается Марина Игнатова.
«Нужно доллар по 36 копеек», — отметила Наталья Кас.
«Мне нравится новая банкнота, она соответствует новому дизайну и стала очень красивой, к тому же там память о наших воинах победителях», — поделился Корнелий Кимельчук.
«Современненько и стильно», — считает Анна Суворова.
«Прикольный цвет. Типа золотые 100 рублей», — поддерживает Евгений Рухлев.
«Европейские деньги напоминает. Зачем нам это?» — спрашивает Максим Канаев.
«Ржевский мемориал надо изображать на самой крупной купюре — очень большая цена заплачена», — предлагает Дмитрий Гороховец.
«На пятисотенной будет Херсон или Мариуполь. На тысячной Одесса, а на пятитысячной Киев», — считает Денис Серебряков.
«Кто-то еще пользуется наличными деньгами? Я их уже пару лет в руках не держал», — поделился Илья.
«Больше цвета и меньше индивидуальности — уж слишком стало на евро похоже… А может это подготовка ЦБ к поглощению еврозоны?» — спрашивает Алексей.
«В любом случае сейчас очень достойно идет работа по укреплению рубля, неудивительно, что спокойно можем новые купюры выпускать», — считает Лев Мизгирёв.
«Мир избавляется от зеленых дохлых президентов!» — отметил Вячеслав Гусар.
«Вот все же у нас рубль круто сейчас доллару показывает его место, да еще и купюрка красивая…» — отметил Даниил Мартяшков.
«Да уже можно было снять её с обращения — нецелесообразно печатать распространять купюры с таким низким номиналом. Тем более учитывая то, как цены взлетели за последние несколько месяцев. Это сейчас вообще ничто. Кроме того, актуальность налички с каждым годом неуклонно снижается — в ней сейчас нет той надобности, которая была раньше, тем более в мелкой.
Эту купюру надо в качестве сувенира туристам продавать, так от нее больше толку будет», — предлагает Алексей Наумов.
Как сообщало ИА REGNUM, на лицевой стороне новой банкноты Центробанка изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату.
Обновленая модернизированная банкнота номиналом 100 рублей выпускается в обращение Центральным банком России с 30 июня 2022 года.
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