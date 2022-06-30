Саратов, 30 июня 2022, 12:12 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 30 июня зарегистрировали 254 889 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 52 человека, накануне выявили 68 инфицированных. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.
Выздоровели с начала пандемии 248 126 пациентов, за сутки — 39 человек.
В ковид-центры 29 июня доставили 15 пациентов.
От последствий заражения коронавирусом скончались 5993 человека, за сутки умер один пациент.
ИА REGNUM ранее сообщало, режим повышенной готовности в Омской области продлен до 31 августа. Действующие ограничения сохраняются. Масочный режим носит рекомендательный характер.
Читайте также: В Омской области продлили «ковидный» режим повышенной готовности