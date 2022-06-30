Саратов, 30 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 30 июня зарегистрировали 254 889 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 52 человека, накануне выявили 68 инфицированных. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Больничная палата

Выздоровели с начала пандемии 248 126 пациентов, за сутки — 39 человек.

В ковид-центры 29 июня доставили 15 пациентов.

От последствий заражения коронавирусом скончались 5993 человека, за сутки умер один пациент.

ИА REGNUM ранее сообщало, режим повышенной готовности в Омской области продлен до 31 августа. Действующие ограничения сохраняются. Масочный режим носит рекомендательный характер.

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