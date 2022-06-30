Пермь, 30 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В больницы Пермского края 29 июня поступило десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Днём ранее суточный показатель составлял восемь госпитализаций, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Число выявленных заражений коронавирусом в регионе достигло 371 405. За последние сутки зафиксировано 43 случая. Новые факты отмечены в семи муниципальных образованиях.

Оправился от болезни в общей сложности 362 271 пермяк. Жертвами COVID-19 стали 8838 человек. За минувшие сутки нет ни одного смертельного исхода.