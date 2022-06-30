Калуга, , 12:31 — REGNUM В Калужской области более 20 тыс. человек получат пособия в увеличенном размере, сообщила 30 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Светлана Сомова.

Детское пособие Мфц.онлайн

С 1 июля 2022 года начнутся выплаты проиндексированного пособия за июнь на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам. Новая сумма выплаты будет варьировать от 6 632 рублей (50%) до 13 264 рублей (100%). Пособия, которые приходят на банковские счета, перечисляются в единый день выплаты — 3-го числа каждого месяца. Поскольку в июле этот день выпадает на выходной, то граждане, которые выбрали такой способ доставки выплат, получат средства уже в первый день июля.

«Пособия в повышенных размерах доставляются всем получателям через почтовые отделения и банки. Индексация на 10% проведена автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно. Существует два способа получения пособий — через кредитную организацию или через организацию почтовой связи. В почтовых организациях выплаты производятся по отдельному графику (необходимо уточнять на почте)», — отметила Светлана Сомова.

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