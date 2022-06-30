Брянск, , 12:12 — REGNUM Купание в пяти водоёмах Брянска временно запрещено с 30 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Купаться запрещено! Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Специалисты Роспотребнадзора в еженедельных пробах воды из водоёмов обнаружили несоответствие образцов гигиеническим нормативам. В связи с этим временно закрываются для купания три пляжа в Володарском районе города, а также по одному пляжу в Бежицком и Фокинском районах Брянска. Соответствующие информационные знаки будут установлены на закрытых пляжах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянске к купальному сезону подготовили семь пляжей.

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