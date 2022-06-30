Брянск, 30 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Купание в пяти водоёмах Брянска временно запрещено с 30 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Купаться запрещено!

Специалисты Роспотребнадзора в еженедельных пробах воды из водоёмов обнаружили несоответствие образцов гигиеническим нормативам. В связи с этим временно закрываются для купания три пляжа в Володарском районе города, а также по одному пляжу в Бежицком и Фокинском районах Брянска. Соответствующие информационные знаки будут установлены на закрытых пляжах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянске к купальному сезону подготовили семь пляжей.