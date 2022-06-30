Иваново, , 12:11 — REGNUM Текстильный цех загорелся в Иванове в ночь на 30 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

Пожар 32. mchs. gov. ru

Пожар произошёл в производственном помещении на улице Окуловой, вызов поступил около 01:58 мск. Первые пожарно-спасательные подразделения оказались на месте в считанные минуты. Уже в 02:57 возгорание, произошедшее внутри здания цеха, удалось локализовать, ликвидировали открытое горение в 03:04.

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров, повреждены отходы текстильного производства. В результате возгорания никто не пострадал.

Как напоминает ИА REGNUM, в мае в Иванове сгорел швейный цех — огонь охватил около 200 кв. м.