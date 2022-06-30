Буэнос-Айрес, , 12:11 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес подчеркнул важность Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) для интеграции и защиты региональных интересов. Об этом он заявил в интервью телеканалу C5N.

Альберто Фернандес Nicolás Aboaf

По его словам, Организация американских государств больше не работает и достигла очень высокого уровня дискредитации под руководством Луиса Альмагро.

По его словам, сегодня нужен альтернативный механизм, и СЕЛАК может стать им, поэтому необходимо работать над его институционализацией, назначить штаб-квартиру, генеральный секретариат и создать рабочие группы по всему континенту.